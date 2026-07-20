Arsenal a trouvé le remplaçant de William Saliba

Alors que l’incertitude plane autour de la blessure au dos de William Saliba, Arsenal commence à explorer différentes pistes pour renforcer sa défense. D’après The Sun, les Gunners pourraient se tourner vers John Stones, actuellement libre de tout contrat après son départ de Manchester City, afin de disposer d’une solution expérimentée à court terme. Le défenseur français, touché lors de la demi-finale de Coupe du Monde face à l’Espagne, pourrait manquer 5 mois de compétition.

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Le profil de Stones aurait plusieurs arguments pour convaincre Arsenal, notamment sa relation avec Mikel Arteta, qui l’a côtoyé à Manchester City lorsqu’il était adjoint de Pep Guardiola. Malgré un temps de jeu limité ces derniers mois avec les Citizens, le défenseur anglais a retrouvé de la confiance durant le Mondial 2026, avec des performances solides dans les matches à élimination directe, surtout face à la Norvège et l’Argentine. Désormais à l’écoute des opportunités pour la suite de sa carrière, Stones pourrait représenter une option accessible pour les Gunners. Affaire à suivre…