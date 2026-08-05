Chancel Mbemba rejoint un club de Saudi Pro League

Chancel Mbemba tourne la page LOSC et prend la direction de l’Arabie Saoudite. Après une seule saison passée dans le Nord, où il avait posé ses valises libre de tout contrat à l’été 2025, le capitaine des Léopards s’apprête à découvrir un nouveau championnat en s’engageant avec le club de Diriyah. Une étape supplémentaire dans un parcours déjà bien rempli pour le défenseur central, qui a porté les couleurs d’Anderlecht, de Newcastle, du FC Porto et de l’Olympique de Marseille avant de rejoindre Lille.

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• من قلب الكونغو؛ مبيمبا، سورٌ من أسوار دار الملوك 🦅 https://t.co/l5jXnhQpyP pic.twitter.com/eVEvsZMHzU — نادي الدرعية (@diriyahclub) August 5, 2026

Formé à Kinshasa puis révélé en Belgique, l’ancien Marseillais rejoint ainsi la Saudi Pro League, un championnat en plein essor et de plus en plus prisé par les cadres du football européen. À 31 ans, celui qui a porté le brassard de la RD Congo jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 s’apprête à découvrir un nouvel environnement, loin des standards du football français, pour cette nouvelle étape de sa carrière.