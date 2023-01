CdF, PSG : Christophe Galtier alignera le meilleure équipe possible

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a évoqué le 1/16ème de finale de Coupe de France qui attend ses joueurs lundi, face au club de Régional 1 du Pays de Cassel (20h45). Et alors que son équipe a déjà connu le goût de la défaite à deux reprises depuis le retour de trêve, l’ancien entraîneur de Nice a assuré qu’il ne négligerait pas la rencontre en alignant une équipe bis.

«La meilleure équipe possible sera alignée lundi en Coupe de France. Les matchs sont espacés, et puisque je veux retrouver des automatismes, il n’y a aucune raison de tout changer, ça serait même stupide. L’équipe sera très proche de celle qui joue en championnat», a-t-il confié. Il ne pourra néanmoins pas compter sur Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Nordi Mukiele, tous blessés et forfaits pour la rencontre.

