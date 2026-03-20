Ligue 1 : le RC Lens dévore Angers et récupère la première place

Nous sommes déjà à la 27e journée de Ligue 1. Alors que le dénouement de la saison se rapproche inlassablement, il ne faut plus perdre de points pour les équipes à qui il reste réellement quelque chose à jouer. Ce vendredi, le RC Lens avait assurément plus à jouer que le douzième de Ligue 1, Angers, qu’il recevait. En cas de succès ce soir, les Lensois avaient l’opportunité de reprendre la tête avec deux points d’avance sur le PSG, qui compte deux matches de retard. Pour y parvenir, Pierre Sage décidait de reconduire son onze presque type malgré quelques absences. Devant, l’ancien coach de l’OL décidait d’associer Florian Sotoca à Florian Thauvin et Odsonne Edouard. Poussés par un Bollaert incandescent, les Artésiens prenaient très vite le jeu à leur compte. Dominateurs, les locaux ont rapidement ouvert le score.

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Quelques minutes après une intervention précieuse de Risser face à Sbaï (11e), Florian Thauvin a lancé la soirée après une touche rapide qui a mené à une déviation d’Abdulhamid sur un centre de Sotoca. A la réception, l’ailier droit de 33 ans a trompé Pona, titulaire - car Koffi n’a pas le droit de jouer face au club qui l’a prêté au SCO - et fautif sur la frappe du droit de l’ancien Marseillais. Dans un grand soir, les Lensois n’ont pas tardé avant de doubler la mise. Profitant de la mauvaise relance de la défense angevine, Thauvin a servi malicieusement Edouard qui, après un petit pont sur un défenseur scoïste, a trompé Pona d’un piqué astucieux (2-0, 25e). En se procurant toujours plus d’occasions face à des visiteurs frileux et déboussolés, Lens a pris le large avant la pause grâce à une frappe remarquable de Mamadou Sangaré (3-0, 40e). 3-0 à la pause, le RC Lens a montré un visage impressionnant dans un premier acte maîtrisé de bout en bout.

Le RC Lens n’a pas baissé le pied

Au retour des vestiaires, Lens a démarré comme s’ils étaient menés. Plus incisifs, les Artésiens ont inscrit un quatrième but directement. Trouvé dans la profondeur par Thauvin, Edouard a fait parler son sang-froid pour s’offrir un doublé du droit (4-0, 48e). Véritable dépositaire du jeu de son équipe, Thauvin comptait déjà deux buts et une passe décisive en 48 minutes de jeu ce vendredi. Par la suite, Angers a réagi rapidement. Se procurant quelques opportunités en première période face à un Risser impérial, les ouailles d’Alexandre Dujeux ont réussi à trouver la faille grâce à un Lanroy Machine plus prompt que Ganiou sur un centre venu de la droite (4-1, 61e).

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Malgré ce but, la dynamique n’était pas inversée. Largement supérieurs, les Lensois s’offraient même un cinquième but sur une action remarquable. Esseulé au second poteau sur un centre parfait de Sima, Matthieu Udol s’est joint à la fête avec un sacré but acrobatique (5-1, 72e). Sereins, les Sang et Or ont gardé la mainmise sur la rencontre malgré quelques situations ratées par les Scoïstes, bien trop dépassés pour espérer quoi que ce soit ce soir. Avec ce succès large qui ne souffre d’aucune contestation (5-1), Lens reprend sa marche en avant après une défaite à Lorient le week-end dernier. Comptant deux matches de plus que le PSG, le RC Lens récupère néanmoins son trône de leader à titre provisoire. De son côté, Angers stagne à la 12e place.