Coupe du Monde 2026, Brésil : Carlo Ancelotti est dévasté

Malgré l’immense déception provoquée par l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège, Carlo Ancelotti conservera son poste de sélectionneur de la Seleção et poursuivra son projet jusqu’au Mondial 2030. Touché par ce revers inattendu, l’entraîneur italien a reconnu la dureté de l’échec sur ses réseaux sociaux, tout en affichant sa volonté de continuer à construire une équipe capable de rebondir dans les prochaines années.

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« Aujourd’hui, la douleur est grande. Mais notre confiance en ce que nous construisons reste inébranlable. Nous allons continuer à travailler pour notre équipe nationale. Toujours ensemble. Toujours le Brésil ! », a notamment écrit sur Instagram l’ancoien entraineur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Un nouvel échec à la hautreur des attentes au Brésil…