Menu Rechercher
Commenter 10
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Brésil : Carlo Ancelotti est dévasté

Par Allan Brevi
3 min.
Carlo Ancelotti, au Real Madrid @Maxppp
Brésil 1-2 Norvège
winamax
1 1.76 N 3.75 2 4.40 bonus 100€

Malgré l’immense déception provoquée par l’élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège, Carlo Ancelotti conservera son poste de sélectionneur de la Seleção et poursuivra son projet jusqu’au Mondial 2030. Touché par ce revers inattendu, l’entraîneur italien a reconnu la dureté de l’échec sur ses réseaux sociaux, tout en affichant sa volonté de continuer à construire une équipe capable de rebondir dans les prochaines années.

La suite après cette publicité

« Aujourd’hui, la douleur est grande. Mais notre confiance en ce que nous construisons reste inébranlable. Nous allons continuer à travailler pour notre équipe nationale. Toujours ensemble. Toujours le Brésil ! », a notamment écrit sur Instagram l’ancoien entraineur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Un nouvel échec à la hautreur des attentes au Brésil…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil
Carlo Ancelotti

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier