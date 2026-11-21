Serie A : sans briller, le Napoli assure l’essentiel contre le Torino
Le Napoli a assuré l’essentiel face au Torino en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0), au terme d’une rencontre longtemps indécise, lors de la 12e journée de Serie A. Les hommes de Massimiliano Allegri ont pourtant multiplié les offensives, mais se sont heurtés à un grand Perri. Le portier du Torino a notamment repoussé plusieurs tentatives de Scott McTominay et Rasmus Højlund, tandis que Kevin De Bruyne a également buté sur la défense adverse. Les visiteurs ont même failli surprendre les Napolitains avec une frappe de Mandragora sur la barre transversale juste avant la pause (45e).
Il a finalement fallu attendre la 74e minute pour voir le Napoli faire sauter le verrou turinois. Après une récupération de Noa Lang, Scott McTominay a trouvé la faille et libéré le stade Diego Armando Maradona. Un succès précieux pour les Azzurri, qui mettent fin à une série de résultats décevants en championnat et peuvent retrouver un peu de confiance avant la suite de la saison. C’est la première victoire depuis le 10 octobre à domicile.
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