LdC asiatique : le Al-Ittihad de Sergio Conceicao est en train de bluffer tout le monde

Par Jordan Pardon
1 min.
Sérgio Conceição sur le banc @Maxppp

Avec les départs de N’Golo Kanté et Karim Benzema cet hiver, les interrogations sur la capacité d’Al-Ittihad à se relever étaient légitimes. Mais pour le moment, la formation entraînée par Sergio Conceicao répond aux attentes, particulièrement sur la scène continentale. Al-Ittihad a terminé 4e de Conférence Ouest en phase de groupe de Ligue des Champions asiatique, et affrontera Al-Wahda (Emirats Arabes Unis) en 1/8e de finale. Le club saoudien était pourtant dernier avec 0 point après les deux premières journées, quand Conceicao n’était pas encore en poste.

Les individualités attendues tiennent aussi leur rang, à l’image de Houssem Aouar, meilleur buteur de l’AFC Champions League (6 buts). En Nesyri a marqué 3 buts sur ses 4 premiers matchs depuis qu’il est arrivé pour remplacer Karim Benzema, tandis que Moussa Diaby a terminé meilleur passeur de la phase de groupe de Ligue des Champions asiatique avec 5 passes décisives. Avec la meilleure attaque de Ligue des Champions (22 buts), Al-Ittihad peut nourrir de grandes ambitions, alors que le club n’a plus gagné la compétition depuis 2005.

Pub. le - MAJ le
