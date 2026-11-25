Paris n’a plus le droit à l’erreur. Après leur défaite écrasante face à Villarreal début novembre (3-0), les U19 du Paris Saint-Germain ont concédé un nouveau revers en Youth League ce mercredi face à l’AS Rome (1-2). Insaisissable, Lorenzo Paratici s’était offert un doublé en première période : d’abord sur un service téléguidé de Carlaccini après un oubli de la défense parisienne (11e, 0-1), puis de la tête, sur un centre de Guaglianone (42e, 0-2).

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Convoqué par Luis Enrique lors de la préparation cet été, le tout jeune Axel Koukaba, plus jeune Parisien du onze cet après-midi (il est né en 2010 et n’a encore que 16 ans), a réduit l’écart au retour des vestiaires (49e, 1-2). Adam Ayari avait eu une occasion énorme d’égaliser après un numéro d’équilibriste assez bluffant en fin de rencontre (84e), mais sa frappe touchait la barre transversale. Ce revers des hommes de Jean-François Vulliez ne leur laisse plus beaucoup le choix : ils devront remporter leur dernier match face à Aston Villa pour espérer passer au tour suivant. Les Parisiens sont 18es avec 7 points, comme Manchester City, 23e, mais seuls les 22 premiers se qualifient. Rien n’est encore fait.