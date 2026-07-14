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Officiel Ligue 1

Le RC Lens recrute Michal Skoras

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Michał Skóraś @Maxppp

Nous vous le révélions hier, c’est désormais officiel, le RC Lens a signé Michal Skoras, qui évolue en Belgique depuis 2023 et son départ du Lech Poznan pour le FC Bruges. « Un piston dans la pure tradition lensoise ! Dans la lignée de ses illustres prédécesseurs polonais passés par le Racing, Michał Skóraś rejoint les rangs sang et or pour mettre à profit son dynamisme, sa polyvalence et son sens du collectif. Rompu aux joutes européennes (49 matchs) et international A (14 sélections), le joueur de 26 ans a paraphé jusqu’en 2031 », peut-on lire dans le communiqué lensois. Selon nos informations, le deal s’élève à 6 M€ + 0,75M€ de bonus.

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Le directeur sportif Jean-Louis Leca a dit tout le bin qu’il pensait de sa nouvelle recrue. « Le profil de Michał est parfaitement Lens compatible. Son goût du travail et son sens du collectif collent à notre ADN. Son dynamisme et ses qualités techniques lui permettent d’être performant comme piston ou ailier. Cette polyvalence sera un atout pour l’équipe. À 26 ans, il a déjà une expérience intéressante puisqu’il a disputé près de 50 matchs européens et participé à deux compétitions internationales majeures avec la Pologne. Michał s’inscrit dans la lignée des nombreux joueurs polonais passés par le Racing. Hâte de le voir charbonner sous nos couleurs ! »

Pub. le - MAJ le
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