La Turquie s’emballe après la masterclass de Mohamed Salah contre Galatasaray

Il y a des soirs où un joueur marche tout simplement sur l’eau. Ce samedi contre Galatasaray, Mohamed Salah en est la preuve. Arrivé libre à Trabzonspor cet été pour se relancer après une dernière saison très compliquée sous le maillot de Liverpool, l’attaquant égyptien prouve qu’il n’a rien perdu de son génie. Dès la première mi-temps, il a transformé le choc face au club stambouliote en une démonstration totale. Auteur de deux buts et une passe décisive pour plier l’affaire avant de rentrer aux vestiaires, il a parachevé son récital à la 80e minute en marquant un troisième but, signant l’une des prestations individuelles les plus marquantes du championnat turc. Suite à cette performance, Salah est devenu le premier joueur étranger depuis la saison 2000/2001 à marquer lors de ses trois premiers matchs à domicile en tant que titulaire pour Trabzonspor.

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Pour la première de Thomas Reis sur le banc de Trabzonspor, Mohamed Salah a régalé et avait une liberté qui lui a permis de faire ce qu’il voulait sur le terrain. Pour sa toute première rencontre à la tête de l’équipe, le nouvel entraîneur allemand ne pouvait pas espérer un meilleur baptême du feu. En choisissant de faire confiance à des visages moins attendus au coup d’envoi, il a immédiatement trouvé la bonne formule pour redynamiser son groupe et a donné les clés du camion à Mohamed Salah. Au-delà de son implication dans les quatre buts de son équipe, l’ancien de la Roma s’est aussi illustré avec plusieurs actions géniales et a été généreux dans les efforts défensifs.

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Fabinho encense Mohamed Salah

Après la rencontre, l’admiration pour l’Égyptien était totale. Interrogé au micro des médias turcs, Fabinho a affirmé que voir son coéquipier à un tel niveau ne le surprenait pas. « J’ai l’habitude de le voir faire cela, il donne à l’équipe une grande confiance, et les grands matchs ont besoin de joueurs du calibre de Salah, capables de faire la différence », avant de conclure avec enthousiasme : « c’est un joueur travailleur, et le danger que représente l’équipe augmente lorsqu’il est sur le terrain, car il constitue une grande force pour le groupe. Je suis très heureux pour lui, et je le félicite d’avoir inscrit son premier triplé en championnat turc. »

Cette performance a évidemment embrasé la presse et les observateurs turcs, complètement sous le charme de l’attaquant. Au-delà des chiffres, c’est la facilité désarmante et l’impact de Salah sur le jeu qui impressionnent tout le monde depuis le coup de sifflet final. Fanatik explique qu’"un homme arrive et tout change" du côté de Trabzonspor avec le recrutement de l’attaquant de 34 ans, tandis que le média Fotomac estime que Salah a fait "sensation" contre Galatasaray. Ce samedi soir, le Pharaon a rappelé à la terre entière qu’il évolue dans une autre catégorie et, même après une saison compliquée à Liverpool, il reste un joueur au-dessus de la mêlée en Turquie.