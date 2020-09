Fulham : Kenny Tete explique son choix

C'était attendu, c'est désormais officiel. Kenny Tete quitte l'Olympique Lyonnais pour rejoindre Fulham. Le latéral droit néerlandais s'en est aller contre un chèque de «3,2 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement sur un futur transfert égal à 10% de tout montant perçu au-delà de 10 M€». Sur le site officiel de son nouveau club, Tete a expliqué son choix.

«C'est un super sentiment. Je me sens béni d'être ici. Je suis impatient de commencer mon séjour ici et rencontrer mes nouveaux coéquipiers. J'ai entendu parler de l'intérêt de Fulham et j'ai été renversé. J'ai parlé avec les personnes de mon entourage et j'ai vite compris que je voulais quitter Lyon et rejoindre Fulham. L'équipe est de retour en Premier League à présent et je vais me donner à 100% pour qu'on se maintienne.»