Dortmund : Lukasz Piszczek prolonge jusqu'en 2021

Le Borussia Dortmund et Lukasz Piszczek (34 ans) ne se quitteront pas cet été. Alors que le capitaine voyait son bail se terminer au 30 juin avec le club de la Ruhr, il a signé une prolongation de contrat d'un an. Le latéral droit est désormais lié au BVB jusqu'au 30 juin 2021. Une nouvelle partagée par le club via un communiqué. Il aura donc l'occasion de porter le maillot du Borussia une onzième saison de suite.

Sur l'exercice actuel, le Polonais aux 66 sélections a pris part à 30 matches toutes compétitions confondues, dont 21 en Bundesliga. « Lukasz Piszczek est un leader absolu dans notre équipe et il est également en pleine forme physique, il était donc logique de prolonger le contrat avec lui pour une autre année », s'est exprimé Michael Zorc, le directeur sportif du club.