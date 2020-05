Watford : Tom Cleverley impatient de reprendre la compétition pour maintenir le club

Watford est 17e de Premier League avec une meilleure différence de buts que le premier relégable de Premier League, Bournemouth. Capables de balayer (3-0) le grand Liverpool fin février, les Hornets n'arrivent pas à enchaîner en championnat. Cela ne décourage toutefois pas Tom Cleverley. Le milieu de terrain est déterminé à reprendre la compétition pour arracher sur le rectangle vert ce que le club et ses fans recherchent, le maintien.

«Il y a de fortes chances que la saison se poursuive. Nous allons nous préparer à cela et nous devons nous soutenir. Nous devons adopter une mentalité sans excuses et montrer que nous avons le niveau pour rester en Premier League», a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Guardian. L'ancien élément de Manchester United le certifie, il n'a aucune crainte de jouer en raison du Covid-19. Ce n'est pourtant pas le cas de tous ses coéquipiers. Troy Deeney est catégorique, il ne veut pas reprendre le championnat pour préserver sa santé et celle de sa famille.