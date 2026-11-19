Les pauses fraîcheur pourraient faire leur retour lors de la Coupe du Monde 2030, organisée principalement au Maroc, en Espagne et au Portugal. Selon les informations du Guardian, la FIFA a intégré dans ses documents d’appel d’offres pour les droits télévisés du tournoi une disposition permettant aux diffuseurs de commercialiser des espaces publicitaires pendant ces interruptions de jeu. Une indication qui laisse envisager le maintien du dispositif introduit lors du Mondial 2026, même si l’instance internationale assure qu’aucune décision définitive n’a encore été prise. Lors de la dernière édition, les 104 rencontres avaient été interrompues par des pauses hydratation de trois minutes au milieu de chaque période, officiellement destinées à préserver la santé des joueurs. Ces interruptions avaient toutefois suscité des critiques, notamment en raison de leur application systématique, y compris dans les stades climatisés. La FIFA explique que les documents transmis aux diffuseurs prennent simplement en compte les différentes options envisageables pour la prochaine compétition.

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Au-delà de la protection des joueurs, ces pauses représentent également un enjeu commercial considérable pour les diffuseurs. Les interruptions du Mondial 2026 auraient généré entre 2 et 9 millions de dollars de recettes publicitaires supplémentaires par match. Le cabinet Guideline estime de son côté que les revenus publicitaires de Fox sur l’ensemble du tournoi ont atteint 835 millions de dollars, contre 485 millions déboursés pour acquérir les droits de diffusion. Si la FIFA n’a pas directement bénéficié de ces recettes, la perspective de nouvelles pauses pourrait contribuer à augmenter la valeur des droits télévisés en 2030, surtout sur le marché américain, où ils pourraient rapporter entre 1,5 et 2 milliards de dollars. Les documents évoquent aussi les pauses fraîcheur conditionnées à la température, un dispositif utilisé par l’UEFA lorsque celle-ci atteint 28 °C sur le terrain. En revanche, les pauses hydratation systématiques ne devraient pas être appliquées lors de la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil.