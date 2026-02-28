L2 : grâce à un doublé de Stassin, l’ASSE devance Pau et prend la tête
L’AS Saint-Etienne ne s’arrête plus. Sur une série de trois victoires consécutives en Ligue 2, les Verts avaient une belle occasion de prendre la tête du classement en allant s’imposer à Pau. Dans le ventre mou du classement, les Palois ont rapidement concédé l’ouverture du score de Stassin, à la réception d’un bon centre de Cardona (1-0, 3e).
L’ASSE a eu chaud, mais a pu compter sur un arrêt décisif de Larsonneur (22e) pour revenir aux vestiaires avec l’avantage. Et après la pause, Stassin s’offrait un joli doublé pour assurer la victoire stéphanoise (2-0, 64e). En fin de match, Duffus a validé ce joli succès (3-0, 90e+5). Saint-Etienne passe donc en tête de la Ligue 2, avant la réception du Red Star. De son côté, Pau reste au 11e rang.
