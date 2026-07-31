Real Madrid : Raúl Asencio sera jugé en septembre

En difficulté sur les terrains, Raúl Asencio est aussi confronté à de nombreux remous en dehors. Le média britannique The Athletic indique, ce vendredi, que le défenseur du Real Madrid sera jugé en septembre pour avoir prétendument diffusé des images intimes impliquant une mineure, bien que les deux victimes présumées aient retiré leur plainte à son encontre. Le joueur de 23 ans fait l’objet de deux chefs d’accusation : la diffusion présumée de la vidéo sans consentement et le partage présumé d’une vidéo à caractère sexuel impliquant une mineure, en vertu de l’article 197.1.3, alinéas 2 et 5, du Code pénal espagnol. Il sera jugé aux côtés de trois de ses anciens coéquipiers du centre de formation madrilène.

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Ce jeudi, le juge chargé de l’affaire a rejeté tous les arguments avancés par les avocats de la défense des quatre hommes lors de l’audience préliminaire précédant le procès, qui se tiendra les 3, 4 et 7 septembre prochains. Les avocats de la défense avaient demandé que certaines preuves soient écartées du dossier, notamment celles obtenues lors de la saisie des téléphones des prévenus par la police espagnole. Dans des documents judiciaires consultés par The Athletic, le juge a déclaré que ces saisies « ne nécessitaient pas le consentement des propriétaires » des téléphones, et a ajouté que « tous les prévenus ont effectué des sauvegardes sur leur compte cloud afin de supprimer des contenus avant leur arrestation, dans le but manifeste de faire obstacle à l’enquête sur les faits signalés. »