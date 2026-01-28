Menu Rechercher
LdC, OM : la réaction à chaud d’Amine Gouiri

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Amine Gouiri, avec l'OM @Maxppp
Club Bruges 3-0 Marseille

Quelle soirée cauchemardesque pour l’Olympique de Marseille. Qualifié pour les barrages au coup d’envoi de la 8e journée de Ligue des Champions, le club entraîné par Roberto De Zerbi s’est lourdement incliné face au Club Bruges (0-3) et un but de Benfica au bout de la nuit l’a éliminé (25e du classement). A l’issue du match, Amine Gouiri s’est présenté au micro de Canal+.

« On ne suivait pas le match (de Benfica) au début parce qu’on a loupé notre match, on ne voulait pas compter sur les résultats des autres. On a pris trois buts et à la fin ça nous coûte la qualification. Le scénario est cruel parce qu’on a pris trois buts. Il fallait gagner ou prendre un point. On est très déçu. Avec le match qu’on a fait, on ne mérite rien, c’est comme ça. Il nous reste le championnat et la Coupe de France. Il faudra vite récupérer et se tourner vers le championnat. »

Pub. le - MAJ le
