Luis Enrique, Marquinhos, Désiré Doué…le PSG est en folie après son back-to-back en Ligue des Champions !

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a décroché sa deuxième Ligue des Champions consécutive en battant Arsenal aux tirs au but (1-1 a.p.), au terme d’une finale monotone mais très disputée. Les Gunners avaient pourtant pris les devants dès la 6e minute, surprenant le PSG avec un but précoce de Kai Havertz. Mais le club de la capitale, maître du ballon avec 72 % de possession, a égalisé à l’heure de jeu (65e) pour remettre les deux équipes à égalité et pousser le match en prolongations. Incapables de se départager malgré une fin de match à couteaux tirés, les deux équipes ont dû se rendre aux tirs au but, où Paris a su faire la différence.

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Dominateur de bout en bout mais longtemps mis en difficulté par un Arsenal courageux et regroupé (seulement 7 tirs au total pour les Londoniens), le PSG a montré tout son mental de champion. Après leur première C1 en 2025, les hommes de Luis Enrique confirment leur domination sur le football européen en réalisant le back-to-back en Ligue des Champions après la tentative ratée de Gabriel Magalhaes. Une page historique pour le club de la capitale, qui a explosé de joie après le match.

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Désiré Doué et Luis Enrique sont aux anges

Au micro de Canal+, le coach ibérique a fait part de sa grande joie après ce sacre merveilleux : «encore plus fort que l’année dernière ? Oui, on savait avant le match la difficulté que c’était de jouer contre Arsenal. Pour nous, en tant qu’équipe et ville, c’est incroyable de gagner avec la manière sur toute la saison. La finale a été très disputée mais c’est le moment de célébrer avec nos supporters.» De son côté, Joao Neves, auteur d’une finale de qualité, a fait part de son immense joie après avoir gagné sa deuxième Ligue des Champions à seulement 21 ans : «je suis très content, pour le groupe, pour tout ce qu’on a fait cette saison. C’était plus difficile, on était champion avant cette soirée et on doit défendre notre titre, ce qui est le plus difficile. Ce groupe est prêt pour tout, ils courent, ils jouent très bien au ballon. Il y a beaucoup de fatigue mais faut tout oublier dans une finale pour tout donner, c’est ce qu’on a fait et je suis très content.»

"C'est une soirée exceptionnelle" ⭐️⭐️



La réaction d'Ousmane Dembélé au deuxième sacre du PSG en Ligue des champions et rassurez-vous : ce n'était que des crampes 😮‍💨#PSGARS | #UCLFinal pic.twitter.com/c1PUDhp8hs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 30, 2026

Symbole de cette équipe et auteur de l’égalisation, Ousmane Dembélé a également été aux anges après la rencontre : «on a travaillé dur cette saison pour réaliser le back-to-back et c’est magnifique, on est très heureux ce soir, on va savourer. Bien sûr que ça a été difficile pendant toute la saison. On a dû gérer beaucoup de choses mais on est encore vainqueur de cette Ligue des Champions.» Enfin, capitaine de cette équipe et exemplaire ce samedi, Marquinhos était très heureux après la rencontre et a jubilé au micro de Canal+ : «Ce sont des émotions différentes, le back to back. On a montré qu’on le voulait vraiment, depuis le premier jour de cette saison. Le coach a dit que c’est encore plus difficile de gagner deux fois. Aujourd’hui, on avait l’équipe complète et le mental. On voit Gonçalo, Beraldo, qui sont rentrés. L’ambiance ici a été incroyable. Merci tout le monde qui est à Paris ! Profitez bien les gars et mettez pas le bordel !»

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Le PSG pense à une troisième Ligue des Champions de suite !

Mais voilà, comme l’appétit vient en mangeant, ce deuxième sacre donne des idées à certains joueurs. Comme on dit, jamais deux sans trois. Et regagner la Ligue des Champions l’année prochaine est une idée qui circule comme l’a expliqué Désiré Doué au micro de M6 : «j’ai pas les mots, je sais pas quoi faire, la première, c’était exceptionnel mais on avait cette envie plus que tout d’aller chercher la 2e, d’écrire l’histoire encore, d’entrer dans la légende. J’aime trop ce club, la 2e étoile est là et on ira chercher la 3e.»

Entré en jeu et volontaire, Gonçalo Ramos a converti le premier tir au but des Parisiens. Contribuant encore à ce sacre en Ligue des Champions, l’ancien de Benfica a fait part de sa grande joie et a expliqué qu’il aimait répondre dans ses moments de tension : «c’est très spécial, le back to back, c’est un jour incroyable, une émotion immense pour nous. Moi je suis toujours prêt, j’aime ce type de moment, tu joues au foot pour ça. Je suis un attaquant et je veux être là dans les moments, décisifs, difficiles. Je ne pense pas à la troisième étoile, je pense que c’est Lucas ou Achraf qui parlent de ça car ils en ont trois.» Au micro de M6, Achraf Hakimi ajoutait : «je n’ai pas les mots la vérité, on est très content, ça n’a pas été facile, on a réussi à le faire, Al Hamdoulilah, ce groupe le mérite. Beaucoup pensaient qu’on n’était pas capable de refaire de grandes choses, le travail a payé.» Vous l’aurez compris, c’est tout le Paris Saint-Germain qui est en extase ce samedi soir !