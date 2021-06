Georginio Wijnaldum va expliquer son départ de Liverpool

La suite après cette publicité

À Liverpool, Georginio Wijnaldum (30 ans) est devenu un joueur important du onze type de Jürgen Klopp. Mais après cinq saisons passées sur les bords de la Mersey, le milieu international hollandais (75 sélections, 22 buts) a décidé de plier bagage, libre de tout contrat. Attendu à Paris, où il doit signer un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel estimé à près de 10 M€, le Batave va bientôt donner la raison qui l’a fait quitter les Reds.

« Les gens voient ça de l'extérieur et ne comprennent pas. Il y a beaucoup de supporters qui me demandent pourquoi je n'ai pas simplement accepté l'offre de Liverpool pour prolonger mon contrat. Mais ce n’était pas si simple. Il se passe des choses en coulisses qui échappent à votre contrôle en tant que joueur. Je vous expliquerai cela après l’Euro, car désormais, seule la sélection compte. Ce que je veux dire, c'est que les gens du club, les employés et mes coéquipiers, auraient aimé me garder. Je leur ai expliqué la situation. Après cela, ils ont complètement compris ma décision. C'est important pour moi », a-t-il déclaré à Voetbal International.