Álvaro Morata tout proche de rejoindre Leganés

Álvaro Morata est très proche de rejoindre Leganés sous la forme d’un prêt. Selon Marca, les négociations avancent très bien entre le club espagnol et Côme, et l’optimisme est désormais de mise pour parvenir à un accord définitif. Le président de Leganés, Eduardo Cosín, et son directeur sportif, Andrés Pardo, travaillent activement sur le dossier pour permettre le retour en Espagne de l’attaquant de 33 ans. Un point important reste à régler autour de son salaire élevé : Côme devrait en prendre en charge une partie pendant la durée du prêt. Morata pourrait ainsi accepter de descendre en deuxième division espagnole pour retrouver du temps de jeu.

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L’international espagnol n’est pas parvenu à s’imposer dans l’équipe de Cesc Fàbregas à Côme et son avenir semble désormais s’écrire loin de l’Italie. La possible arrivée de Moise Kean au sein du club italien réduirait encore davantage ses chances d’obtenir une place de titulaire et pousse les différentes parties à chercher une solution avant la fermeture du mercato. Pour Morata, passé notamment par le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, ce transfert marquerait un retour dans son pays et lui offrirait la possibilité de retrouver un rôle important. Les discussions se poursuivent désormais pour régler les derniers détails du prêt.