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Ballon d’Or 2026 en direct : le PSG en course pour le titre de meilleur club de l’année

Qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Avant le résultat du 26 octobre prochain, France Football dévoile ce mardi 8 septembre les noms des 30 joueurs sélectionnés pour espérer remporter le Graal.

Par Matthieu Margueritte
2 min.
La cérémonie du Ballon d'Or 2023 à lieu dans le pavillon Gabriel à Paris. Maxppp

Les 5 nommés pour le trophée Johan Cruyff féminin

Qui sera le vainqueur du trophée Johan Cruyff féminin (entraîneur(e) de l’année) et succèdera à Sarina Wiegman ? Le coach de OL Lyonnes, Jonatan Giraldez, est nommé pour la deuxième fois de sa carrière. Il est accompagné de Pere Romeu, le coach des championnes d’Europe du FC Barcelone, d’Andrée Jeflertz (Manchester City), Niels Nielsen (ex-sélectionneur Japon) et d’Elena Sadiku (Celtic, Hacken).

Le PSG parmi les 5 équipes nommées pour le prix de club masculin de l’année

Après l’annonce des cinq équipes féminines nommées pour le prix de club de l’année, c’est au tour des équipes masculines. Double champion d’Europe en titre, le PSG est logiquement candidat à sa succession. Le club de la capitale est accompagné d’Arsenal, du Bayern Munich et des surprises Flamengo et Bodo/Glimt.

Harry Kane a sorti sa meilleure saison

Serial buteur avec le Bayern Munich (61 buts inscrits en 51 matches) et l’Angleterre (6 réalisations lors du Mondial 2026), Harry Kane fait partie des 30 finalistes du Ballon d’Or. Et l’Anglais ne cache pas qu’il a tout donné lors de la saison précédente. « Je suis extrêmement fier de ma saison, c’est certain. Cela me remplit de fierté car je sais qu’il n’y a pas si longtemps, j’étais moi aussi un fan qui rêvait de devenir footballeur professionnel. Je suis là maintenant, et je remporte des prix comme le Soulier d’or. Et c’est un peu pareil pour le Ballon d’or. Bien sûr, maintenant, ça ne dépend plus des votants et des personnes qui décident. Ma saison a été de loin ma meilleure, et il faut attendre pour voir. C’est une situation étrange, car je suis déjà concentré sur cette saison et la suivante, et je réfléchis à comment m’améliorer. »

OL Lyonnes nommées pour le prix de club féminin de l’année

Qui succèdera à Arsenal au titre de club féminin de l’année ? Voici les cinq équipes nommées : le FC Barcelone (tenant du titre en ligue des Champions), le Bayern Munich, Club América, Manchester City et OL Lyonnes.

Ousmane Dembélé dévoile son top 3

Lauréat du Ballon d’Or la saison passée, Ousmane Dembélé a dévoilé son top 3 dans une interview accordée à France Football. Un classement dans lequel il ne s’inclut pas. « Mon top 3 ? Tout mélangé : "Kvara", Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé »

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Qui est votre favori pour le Ballon d’Or 2026 ?

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