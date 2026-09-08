Ballon d’Or 2026 en direct : le PSG en course pour le titre de meilleur club de l’année

Serial buteur avec le Bayern Munich (61 buts inscrits en 51 matches) et l’Angleterre (6 réalisations lors du Mondial 2026), Harry Kane fait partie des 30 finalistes du Ballon d’Or. Et l’Anglais ne cache pas qu’il a tout donné lors de la saison précédente. « Je suis extrêmement fier de ma saison, c’est certain. Cela me remplit de fierté car je sais qu’il n’y a pas si longtemps, j’étais moi aussi un fan qui rêvait de devenir footballeur professionnel. Je suis là maintenant, et je remporte des prix comme le Soulier d’or. Et c’est un peu pareil pour le Ballon d’or. Bien sûr, maintenant, ça ne dépend plus des votants et des personnes qui décident. Ma saison a été de loin ma meilleure, et il faut attendre pour voir. C’est une situation étrange, car je suis déjà concentré sur cette saison et la suivante, et je réfléchis à comment m’améliorer. »