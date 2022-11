PL2, Nottingham Forest : Ateef Konaté élu joueur du mois

Formé au Havre aux côtés de Pape Gueye ou encore Loïc Badé après un passage à l'INF Clairefontaine, Ateef Konaté (21 ans) poursuit aujourd'hui sa progression, outre-Manche, du côté de Nottingham Forest. Interrogé par nos soins, il y a quelques semaines, le franco-malien des Reds s'était longuement confié, révélant notamment ses plus folles ambitions.

De la Ligue des Champions à la Coupe du monde en passant par son éclosion en Premier League, Konaté ne manquait pas d'objectifs. En attendant de les réaliser, le milieu de terrain continue de performer sous le maillot de Forest. Pour preuve, la Premier League 2 vient de le nommer meilleur joueur du mois d'octobre. Au cours de cette période, le natif d'Aubervilliers a notamment inscrit 5 buts.

Introducing October's #PL2 Player of the Month... 🥁



Congratulations to @NFFC's Ateef Konate 👏 pic.twitter.com/hgVCaAKogb