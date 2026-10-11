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Ligue 1

Brest : l’appel du pied de Julien Lachuer à Zidane pour Ludovic Ajorque en équipe de France

Par Allan Brevi
1 min.
Ludovic Ajorque @Maxppp

Le Stade Brestois a signé une large victoire face à Angers (5-1), samedi soir, portée notamment par Ludovic Ajorque. À 32 ans, l’avant-centre a ouvert le score et pesé sur la défense angevine grâce à son gabarit, tout en participant au jeu offensif brestois. Une prestation qui a convaincu son entraîneur, Julien Lachuer, de mettre en avant les qualités de son attaquant et d’évoquer une possible convocation en équipe de France par Zinédine Zidane. « J’ai entendu que le sélectionneur voulait avoir un garçon qui a de la présence dans la surface. S’il était devant sa télé… Je vais militer pour avoir Ludo Ajorque en équipe de France. En tout cas, il le mérite », a-t-il lancé au micro de Ligue 1+.

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Pour Julien Lachuer, l’attaquant breton doit pouvoir viser plus haut, à l’image d’Esteban Lepaul, récemment appelé chez les Bleus. Le technicien estime que les performances en Ligue 1 peuvent ouvrir les portes de la sélection et encourage ses joueurs à nourrir cette ambition, sans pour autant mettre de pression sur le sélectionneur. « On doit avoir de l’ambition. Il ne faut pas se contenter de jouer des matchs pour Brest, en Ligue 1. Il faut avoir l’ambition de jouer tout en haut », a-t-il expliqué, tout en soulignant l’investissement quotidien d’Ajorque. L’avant-centre compte déjà 69 buts en 204 apparitions dans l’élite française, un bilan qui nourrit les arguments de son entraîneur.

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