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Getafe - FC Barcelone : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
Getafe Barcelone

Un match pour se rapprocher du sacre ? Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Getafe ce samedi à 16h15 pour le compte de la 33e journée de Liga, une rencontre à suivre en direct sur notre site. Après le match nul du Real Madrid contre le Betis (1-1), les hommes d’Hansi Flick auront à cœur de l’emporter pour avoir 11 points d’avance sur leur meilleur ennemi au classement et se rapprocher du titre. De son côté, Getafe, 6e, voudra s’imposer devant son public pour rester dans la course à l’Europe.

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Pour ce faire, le technicien allemand, privé de Raphinha et Lamine Yamal, a aligné un 4-2-3-1 avec Lewandowski en pointe accompagné d’Olmo, Fermin Lopez et Roony Bardghji. Pedri et Gavi sont titulaires dans l’entrejeu alors que Koundé est placé au poste de latéral droit. Du côté de Getafe, Satriano occupe l’axe avec Birma.

Les compositions officielles :

Getafe :
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FC Barcelone :
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