Mais que se passe-t-il avec les blessures en ce moment ? Alors que Désiré Doué souffre d’une rupture des ligaments croisés confirmée ce dimanche par le PSG, c’est au tour de Lamine Yamal de craindre une blessure. Selon les médias espagnols, Lamine Yamal aurait ressenti une gêne à la cheville lors de l’échauffement, à seulement quelques minutes du coup d’envoi face à Villarreal.

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Malgré cet inconfort, l’ailier espagnol figure bien dans le onze de départ, mais son état physique soulève des interrogations quant à sa capacité à disputer la rencontre. Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été communiquée sur la gravité de cette gêne et les supporters blaugranas doivent retenir leur souffle.