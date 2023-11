Chelsea : la sortie étrange de Pochettino sur Tottenham

Ce lundi soir, dans le nord de Londres, Tottenham accueille Chelsea dans le cadre de la 11e journée de Premier League. Une affiche forcément spéciale pour Mauricio Pochettino, qui va retrouver son ancienne équipe avec laquelle il avait échoué en finale de la Ligue des Champions en 2019 face à Liverpool. Chez les Spurs, l’Argentin s’était affirmé comme l’un des meilleurs tacticiens d’Europe, mais il ne devra pas laisser les émotions prendre le pas au Tottenham Stadium. En conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu quelques déclarations assez étranges quant à son adversaire du soir, en laissant sous-entendre un potentiel retour à l’avenir.

«J’espère que je pourrai rester ici (à Chelsea) jusqu’à ma mort ! 20 ou 25 ans, mais on ne sait jamais dans le football. C’est sûr que si je ne travaille pas, peut-être que s’ils veulent de moi un jour, pourquoi pas ? Nous devons profiter d’aujourd’hui et je pense qu’à 51 ans, je pense davantage à cela, profiter d’aujourd’hui et ne pas trop regarder vers l’avenir, sur le long terme. Mais pourquoi pas ?». L’entraîneur de Chelsea le sait, jusqu’à présent, il n’a pas réussi à se mettre les fans dans la poche. «J’espère que nous pourrons arriver au même niveau que j’avais à Tottenham. Parce que cela voudrait dire que nous nous en sortons très bien ici. Mais je ne peux pas mentir, pour le moment non. C’est une situation difficile», explique-t-il. Des propos qui ne devraient pas arranger son cas.