Liverpool : Florian Wirtz est blessé

Ce week-end, Liverpool reprend du service en Premier League après avoir profité d’un peu de calme et de repos durant la trêve internationale. Huitièmes au classement avec 6 victoires et 5 défaites, les Reds vont tenter de repartir du bon pied samedi à l’occasion de la réception de Nottingham Forest à Anfield. Mais Arne Slot devra faire sans plusieurs joueurs, dont Florian Wirtz. La recrue allemande est sur le flanc.

«Il y a deux problèmes musculaires. Je ne m’attends pas à ce que Conor Bradley participe aux 22 prochains jours de compétition. Pour Florian Wirtz, ça ne devrait peut-être pas être aussi long. Jérémie (Frimpong) est également indisponible pour une durée indéterminée, il ne sera pas disponible dans les prochaines semaines. Il se peut qu’un ou deux joueurs doivent jouer à des postes qu’ils n’occupent pas habituellement.» En revanche, Slot a annoncé le retour de blessure d’Alisson Becker.