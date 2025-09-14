PSG : le dernier message d’adieu de Presnel Kimpembe

Après 20 ans au sein de son club formateur, Presnel Kimpembe a tourné la page PSG ces derniers jours. Blessé depuis des mois, le défenseur central de 30 ans a rejoint le Qatar et essayera de se relancer après des années de galère. En attendant, "Presko" était présent une dernière fois au Parc des Princes ce dimanche lors de la rencontre entre le PSG et le RC Lens. L’occasion pour le champion du monde 2018 de faire un dernier discours touchant, en larmes, à son club fétiche :

« Ce n’est pas facile pour moi. Je voulais vous dire merci pour toutes les émotions apportées dans ce club, les valeurs inculquées, le respect. J’ai passé des années de folie avec vous. C’est un honneur pour moi d’être là. C’est une victoire. Je me suis bagarré toutes ces années. Ma famille est présente ici aujourd’hui. Je suis très fier d’avoir porté ce maillot, d’avoir respecté ses valeurs et ses couleurs. Je suis heureux de tous vous avoir rendu heureux, en particulier ma famille et surtout ma mère. Merci à tous, merci au club, merci à tous les salariés, mes encadrants, à mon président qui a été spécial pour moi ici, à la direction, à tous mes coéquipiers qui m’ont fait grandir. Je vous aime tous, merci. »