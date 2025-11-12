Espagne : le FC Barcelone aurait menti sur Lamine Yamal

Vous devez peut-être trouver ça usant, mais il faut croire que Lamine Yamal (18 ans) a le don pour créer des polémiques toutes les semaines de l’autre côté des Pyrénées. Cette fois, c’est la fédération espagnole (RFEF) qui a tiré la première en annonçant le forfait de sa star pour les matches contre la Géorgie et la Turquie, qualificatifs pour la prochaine Coupe du Monde. « Les services médicaux de la RFEF tiennent à exprimer leur surprise et leur malaise après avoir appris le lundi 10 novembre à 13h47, jour du début du camp d’entraînement officiel de l’équipe nationale, que le joueur Lamine Yamal avait subi une intervention par radiofréquence pour traiter son inconfort pubien le matin même. Cette procédure a été effectuée sans communication préalable au personnel médical de l’équipe nationale, n’ayant connaissance des détails de celle-ci que par le biais d’un rapport reçu à 22h40 hier soir, qui indique la recommandation médicale de repos de 7 à 10 jours.Compte tenu de cette situation, et en donnant la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être du joueur à tout moment, la Fédération royale espagnole de football a pris la décision de libérer le joueur de cette convocation. Nous sommes convaincus qu’il peut évoluer favorablement et lui souhaitons un prompt et complet rétablissement. »

De la Fuente maintient que le Barça n’a rien dit

Ce n’est pas la première fois que la RFEF et le FC Barcelone s’envoient des piques au sujet de l’état de santé de Lamine Yamal. Pour rappel, les Blaugranas avaient accusé la Roja d’avoir fait jouer leur pépite sous infiltration lors du rassemblement du mois de septembre. Rentré à Barcelone blessé, le numéro 10 culé avait fait son retour à la compétition face au PSG, avant de rechuter dans la foulée. Désabusé, le sélectionneur Luis de la Fuente avait confié hier son étonnement. « Je suis abasourdi. Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant, et je ne pense pas que ce soit normal. Tout le monde est surpris. On ne sait rien, on ne reçoit aucune nouvelle, on ignore tout des détails, et puis soudain, on nous l’annonce… »

En clair, le staff de la Roja affirme ne pas avoir été mis au courant par le Barça de la visite de Lamine Yamal chez un spécialiste des pubalgies. C’est d’ailleurs ce spécialiste qui a recommandé au joueur de ne pas jouer les prochains matches avec la sélection espagnole. Depuis, Mundo Deportivo assure que les Culés auraient prévenu la fédération espagnole dimanche que leur attaquant allait consulter un médecin. Qui dit vrai ? Interrogé par la Cadena COPE, Luis de la Fuente assure que les Catalans n’ont pas prévenu le staff de la Roja. « Ils auraient au moins dû communiquer ce qu’ils avaient l’intention de faire. Ensuite, ils sont libres de faire ce qu’ils jugent opportun avec leur joueur. Pourquoi ils n’ont rien dit ? Demandez-leur. C’est une chose pour le moins surprenante. (…) Ils ne nous avaient rien dit. Le footballeur n’a pas non plus fait état de douleurs au pubis, mais plutôt de lombalgies », a-t-il déclaré, avant d’indiquer qu’il aurait fait jouer Lamine Yamal sans l’intervention de ce spécialiste.

«Lamine est triste»

«Lamine est triste. C’est un joueur très impliqué dans l’équipe nationale et très apprécié. Il est parti très triste, il avait hâte de jouer ces matchs. Il veut faire une grande saison avec son club et il a aussi en tête la Finalissima (le match contre l’Argentine, ndlr) et la Coupe du Monde. Je referais la même chose avec Lamine, il était apte à jouer ces matchs. Ce que nous faisons, c’est évaluer son état, les informations que nous donne ce footballeur… et nous prenons les décisions. Il est le premier lésé. Il veut toujours venir. Il est parti triste et blessé. Ceux qui disent le contraire mentent ou ont de mauvaises intentions. (…) Je lui ai parlé. Lorsque nous avons reçu le rapport hier soir, nous l’avons laissé se reposer. Nous sommes allés dans sa chambre et je lui ai parlé. Je lui ai dit que c’était la première nouvelle que la sélection avait annoncée, je ne sais pas s’il avait des informations de Barcelone. Il était extrêmement triste et très blessé. Quand il est arrivé, il allait bien. Jusqu’au soir, nous ne savons rien», a-t-il confié, avant d’expliquer que le staff médical de la sélection avait, lui aussi, été affecté par cette polémique.

«Ils sont également surpris. Eux qui connaissent les maladies et ont vu beaucoup de choses, ces situations les affectent. Mais ils vont bien, ils sont calmes. Ils ont agi avec honnêteté et professionnalisme. Nous n’avons rien fait que nous ne faisons pas avec les autres footballeurs. Ce sont les meilleurs professionnels.» Quelle suite à donner aux relations tendues entre la RFEF et le FC Barcelone ? À l’heure où les clubs tentent de trouver toutes les excuses possibles pour conserver leurs joueurs internationaux, Luis de la Fuente a ouvert la porte aux Blaugranas. «Avec le dialogue. Je sais que Karanka a été en contact avec Deco et le Barça. Beaucoup. Il faudra encore discuter davantage. Il n’y a pas que Lamine, il y a d’autres joueurs du Barça et il n’y a aucun problème. La relation n’est pas détériorée, mais tout peut être amélioré des deux côtés.» Le message est passé.