Real Madrid : Javier Tebas fustige le comportement de Mbappé, Vinicius et Konaté

La polémique continue de faire parler en Espagne. Avant Elche-Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Ibrahima Konaté avaient choisi de ne pas afficher pleinement le message « Todos somos caballas », inscrit sur les tee-shirts portés en soutien aux habitants de Ceuta. Les trois joueurs ont porté leur maillot relevé, masquant ainsi le message, avant que Mbappé et Vinicius ne retirent finalement leur tee-shirt et que Konaté le conserve dans ses mains. Une attitude qui avait rapidement suscité des réactions, puisque l’opération avait été validée dans le cadre de LaLiga et acceptée par le Real Madrid.

La suite après cette publicité

Interrogé sur cette séquence, Javier Tebas n’a pas caché son désaccord avec le comportement des trois joueurs. « On a déjà vu que trois joueurs ont décidé de ne pas mettre le t-shirt parce que la mettre à moitié, c’est comme ne pas la mettre. Ça me semble mal. Ce sont des actes institutionnels, du club. Ce ne sont pas des actes personnels où tu dois exprimer ton opinion personnelle, nous ne les autorisons même pas. Mais celui-ci n’était rien de tout cela: ce n’était pas un acte de quelque nature que ce soit, ni un sujet de revendication politique. Encore moins de la part du Real Madrid. »