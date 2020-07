Liga : Valence trébuche à Leganés !

A l’occasion de la 36e journée de Liga, Valence se déplaçait à Leganés. Dix-neuvièmes au coup d’envoi, les Pepineros se devaient de l’emporter (ou du moins de ne pas perdre) pour rester en vie avant le déplacement de Getafe à Alaves programmé demain à 19h30. De leur côté, les troupes de Voro (9es) pouvaient espérer revenir à hauteur de Getafe en cas de victoire et donc continuer de rêver à l’Europe. Mais si les Blanquinegros dominaient territorialement, les locaux s’offraient les meilleurs occasions. Une impression concrétisée dès la 18e minute de jeu quand Geoffrey Kondogbia touchait de la main un ballon dévié par la tête de Dimitrios Siovas en pleine surface.

Ruben Perez se chargeait alors de la sentence, prenant Jaume Domenech à contre-pied sur le penalty (1-0, 18e). Au retour des vestiaires, les visiteurs intensifiaient leur pression et Ferran Torres se voyait annuler un but pour un hors jeu (46e). Et, neuf minutes plus tard, Jonathan Silva était exclu, après vérification de la VAR, pour un tacle dans le dos de Ferran Torres (55e). Puis, Valence se voyait accorder à son tour un tir aux neuf mètres suite à une nouvelle intervention de la vidéo... finalement manqué par Daniel Parejo (60e). Solidaire jusqu'au bout, Leganés réalisait donc un petit exploit, s'accrochant à ses derniers espoirs de maintien. Des espoirs que les hommes de Javier Aguirre Onaindía défendront à Bilbao lors de la prochaine journée, tandis que Valence accueillera l'Espanyol.

