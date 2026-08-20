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Stade Rennais : Breel Embolo est bel et bien attendu en MLS

Par Maxime Barbaud
1 min.
Breel Embolo avec le Stade Rennais @Maxppp

Breel Embolo est bien sur le départ du Stade Rennais mais pour aller où ? Placé dans un loft avec Alidu Seidu et Djaoui Cissé comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l’attaquant suisse avait deux pistes chaudes entre les mains : la MLS avec Atlanta United et Ipswich, promu en Premier League.

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Le joueur de 29 ans, qui sort d’une bonne Coupe du Monde malgré ce carton rouge reçu contre l’Argentine en quart de finale, devrait bien filer aux États-Unis. D’après Ouest-France, la franchise d’Atlanta finalise son arrivée avec un transfert estimé à 17 M€, + 1 M€ de bonus. Les deux directions sont déjà d’accord.

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