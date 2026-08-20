Stade Rennais : Breel Embolo est bel et bien attendu en MLS

Breel Embolo est bien sur le départ du Stade Rennais mais pour aller où ? Placé dans un loft avec Alidu Seidu et Djaoui Cissé comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l’attaquant suisse avait deux pistes chaudes entre les mains : la MLS avec Atlanta United et Ipswich, promu en Premier League.

La suite après cette publicité

Le joueur de 29 ans, qui sort d’une bonne Coupe du Monde malgré ce carton rouge reçu contre l’Argentine en quart de finale, devrait bien filer aux États-Unis. D’après Ouest-France, la franchise d’Atlanta finalise son arrivée avec un transfert estimé à 17 M€, + 1 M€ de bonus. Les deux directions sont déjà d’accord.