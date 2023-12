Séville : la terrible descente aux enfers de Mariano Diaz

Pour le moment l’homme d’une saison, Mariano Diaz compte un temps de jeu assez faible pour un joueur qui a déjà 30 ans. Avec seulement 139 matches disputés (moins de 20 par saison de moyenne) en carrière professionnelle pour 33 buts et 9 offrandes, le buteur dominicain n’a jamais su concrétiser ses qualités entrevues au sein de la réserve madrilène. Vendu à l’Olympique Lyonnais en 2017, il avait crevé l’écran avec 21 buts et 6 offrandes poussant le Séville FC à le recruter pour 21,5 M€ alors qu’il n’avait coûté que 8 M€ aux Gones. S’alignant sur cette somme grâce à une clause, la Casa Blanca l’a fait venir et lui a même accordé un temps le numéro 7 auparavant détenu par Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

Un nouveau départ pour Mariano Diaz

Un second passage assez anecdotique où il aura disputé 70 matches pour 7 buts et 1 offrande. Mais il en aura surtout profité pour remplir son armoire à trophées. Il a remporté la Liga à deux reprises (2020 et 2020), la Coupe d’Espagne (2023), la Supercoupe d’Espagne (2020 et 2022), la Supercoupe d’Europe (2023), la Coupe du monde des Clubs (2023), mais surtout la Ligue des Champions 2022. Arrivant à la fin de son contrat après cinq années, il a eu la possibilité de lancer une nouvelle étape de sa carrière et le Séville FC est revenu à la charge pour essayer de le relancer.

À lire

Séville : Sergio Ramos s’est mis les supporters de l’Atlético à dos !

«Oui, je peux retrouver cette version (le Mariano Diaz de l’Olympique Lyonnais ndlr). Je n’en ai pas eu beaucoup des minutes sur ces dernières années, mais c’est pour cela que je viens à Séville, pour me sentir à nouveau footballeur et donner le meilleur de moi-même. Je pense que le Séville FC est l’endroit idéal pour retrouver à nouveau mon meilleur niveau. Comme c’est un grand club, nous jouons les meilleures compétitions et j’espère m’épanouir ici. Je me sens très excité. Ce que je veux, c’est enfiler le maillot et tout donner sur le terrain» expliquait-il à son arrivée en fin de mercato. Presque quatre mois après, le bilan est peu reluisant.

La suite après cette publicité

Absent depuis un mois et demi

Ne disputant que 7 matches et 238 minutes pour aucun but et aucune passe décisive, soit une moyenne de 34 minutes, Mariano Diaz est en difficulté. Physiquement, il a connu différents pépins comme une blessure musculaire, une déchirure aux adducteurs et plus récemment une blessure au pied. Ainsi, il n’a pas participé au moindre match depuis le derby du 12 novembre contre le Real Betis Balompié (1-1). Manquant neuf rencontres, il a suivi de loin les mauvais résultats récents de son équipe qui est désormais quinzième de Liga avec seulement trois points d’avance sur la zone rouge.

Toujours sur le flanc, Mariano Diaz est attendu de retour à l’entraînement début janvier, mais le doute subsiste encore. Une situation difficile quand la Coupe d’Afrique des Nations va bientôt débuter et que Séville va perdre son buteur Youssef En-Nesyri. Si cela pourrait offrir du temps de jeu à Mariano Diaz pour essayer d’inverser la tendance, ses problèmes physiques - qui trouvent sûrement leur source sur son utilisation restreinte depuis trop longtemps au Real Madrid - pourraient jouer contre lui. N’apportant pas assez de garanties tout comme Rafa Mir, il pourrait aussi voir un concurrent débarquer cet hiver. Sous contrat avec Séville jusqu’en juin 2025, Mariano Diaz traverse une sacrée zone de turbulences.