Brest rendra hommage à Eric Roy contre le PSG

Plus d’un mois après le décès d’Eric Roy, le Stade Brestois a annoncé qu’un hommage sera rendu au défunt technicien dans les prochaines semaines. Suite à la suspension de la tribune Quimper du Stade Francis-Le Blé, lors du premier match à domicile de la saison en Ligue 1 contre Toulouse, le 29 août prochain, le club breton a décidé de faire honneur à son ancien coach, lors de la réception du Paris Saint-Germain, le dimanche 13 septembre à 20h45.

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Hommage à Éric Roy lors de la réception du Paris Saint-Germain. — Stade Brestois 29 (@SB29) July 31, 2026

« Le Stade Brestois 29 souhaite que cet hommage soit à la hauteur de l’empreinte qu’Éric Roy a laissée dans l’histoire du club et de l’attachement que lui portent sa famille, ses proches, l’ensemble des membres du club et tout le peuple brestois. À la suite de son décès, la possibilité de lui rendre hommage dès les premières rencontres organisées à Francis-Le Blé a été étudiée. Les matchs de préparation ne permettant pas de réunir le public brestois dans les conditions souhaitées, la réception du Toulouse FC, lors de la première journée de Ligue 1, avait alors été envisagée, a indiqué le club breton, 12e de l’élite la saison passée. N’ayant pas pu réunir toutes les conditions pour que cet hommage puisse se tenir dans les meilleures conditions lors de cette première rencontre de la saison, le club a pris la décision de le reporter à la réception du Paris Saint-Germain. Le Stade Brestois 29 est convaincu que cette date permettra à toute la famille brestoise de se réunir pour saluer la mémoire d’Éric Roy et témoigner de sa reconnaissance envers le King. »