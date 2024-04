La sortie de Javier Tebas fait scandale en Espagne

Une nouvelle fois, le président de la Liga Javier Tebas crée la polémique. L’homme de 61 ans a été interrogé sur sa lutte contre le piratage dans le cadre du Sommet de la propriété intellectuelle à Miami, et a donné une réponse compromettante.

«Si vous allez sur Google et que vous tapez 'je veux acheter de la cocaïne’ ou 'pédophilie’, rien ne s’affiche. En revanche, si vous tapez 'match de football gratuit’, c’est le cas. Certains crimes sont plus graves, mais pour d’autres, comme le vol, on ne fait pas la même chose», a déclaré le patron du championnat espagnol. Des propos évidemment controversés sur les réseaux sociaux, où les internautes s’indigent de la réponse de Tebas.