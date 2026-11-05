Chelsea : Mamadou Sarr dévoile les coulisses de sa mise à l’écart

Mamadou Sarr a vécu des mois difficiles à Chelsea. Arrivé chez les Blues avec de grandes ambitions, le défenseur sénégalais de 21 ans a vu sa situation basculer après une erreur commise face au Paris Saint-Germain, lors du huitième de finale retour de Ligue des champions perdu par les Londoniens (0-3), le 17 mars dernier. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien Lyonnais est revenu sur cette période douloureuse, marquée par une disparition soudaine des plans de son entraîneur. « Ça a été vraiment très compliqué, les montagnes russes. Je revenais de la CAN et j’étais sur un nuage. J’ai commencé à jouer, à faire de bons matches, mais celui contre le PSG et cette erreur sont vite arrivés. Et plus de nouvelles. Plus de signe de vie », a-t-il raconté. Le joueur assure avoir souffert du manque de communication du club. « La première semaine a été horrible, par rapport aux critiques. Ne plus faire ton boulot, rester sur le banc à regarder tes coéquipiers jouer, ça a été difficile à vivre. Surtout sans explications », a-t-il ajouté. Une situation d’autant plus frustrante que Liam Rosenior, l’entraîneur qui l’avait fait venir à Chelsea, a lui aussi rapidement quitté ses fonctions.

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Cette mise à l’écart a également eu des conséquences sur sa carrière internationale. Faute de temps de jeu, Mamadou Sarr n’a pas obtenu la place qu’il espérait avec le Sénégal lors de la Coupe du monde. Pour traverser cette période, le défenseur a pu compter sur sa famille et sur l’accompagnement d’un préparateur mental. « Grâce à mon coach mental, on a aussi pu amortir la chute. Sans lui, j’aurais été peut-être encore plus bas aujourd’hui », a-t-il confié. Avec le recul, le Sénégalais estime également avoir souffert de la forte concurrence au sein de l’effectif londonien. « Le problème à Chelsea, c’est qu’on était énormément de joueurs, surtout à mon poste. Et quand tu rates le train, ta chance ne revient pas de sitôt. » Malgré cette expérience, Sarr ne regrette pas d’avoir tenté sa chance en Angleterre et reste convaincu de posséder le niveau nécessaire pour s’imposer au plus haut niveau. Désormais prêté à la Real Sociedad, il souhaite surtout tirer les leçons de cet épisode. « Je n’ai franchement plus envie de revivre ce que j’ai vécu et ne veux pas avoir de regrets à la fin de ma carrière », a-t-il assuré, déterminé à relancer sa progression en Espagne.