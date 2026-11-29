Vincent Kompany doit composer avec une véritable hécatombe dans son secteur offensif. Privé de Harry Kane jusqu’au mois de mars au moins, après une rupture du ligament de la syndesmose suivie d’une opération, le technicien belge doit également faire sans Michael Olise, Jamal Musiala, Ismael Saibari, Serge Gnabry et Lennart Karl. Mercredi soir, lors de la défaite du Bayern Munich sur la pelouse du LOSC (1-2) en Ligue des Champions, l’ancien entraîneur de Burnley avait même été contraint d’aligner Konrad Laimer à la pointe de son attaque. Problème, l’international autrichien est désormais lui aussi indisponible pour une longue période. Face à cette accumulation de blessures et au manque criant de solutions offensives, la question du recrutement d’un avant-centre lors du prochain mercato hivernal se pose sérieusement en interne.

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Et une piste assez inattendue a émergé ces dernières heures en Allemagne. Selon les informations de Sky Germany, Eric-Maxim Choupo-Moting serait particulièrement intéressé par un retour au Bayern Munich. Désormais âgé de 37 ans, l’ancien international camerounais arrive au terme de son contrat avec les New York Red Bulls fin décembre et sera donc disponible gratuitement dès le mois de janvier. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain serait disposé à signer un contrat jusqu’à la fin de la saison et accepterait sans problème de retrouver un statut de remplaçant une fois Harry Kane de nouveau opérationnel. Une solution à court terme qui permettrait au Bayern de renforcer son secteur offensif sans réaliser un investissement conséquent ni bouleverser sa hiérarchie.

L’agent de Choupo-Moting ouvre grand la porte

Interrogé par Bild sur la possibilité de voir son joueur retrouver la Bavière, Roger Wittmann, l’agent d’Eric-Maxim Choupo-Moting, n’a d’ailleurs pas cherché à éteindre la rumeur. « Bien sûr qu’il pourrait, parce qu’il connaît le Bayern, non ? Mais c’est au Bayern d’en décider », a-t-il expliqué, rappelant également les belles performances de son protégé lors de sa première saison en MLS, ponctuée de 19 buts et cinq passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues. Sa deuxième année aux États-Unis a toutefois été plus compliquée. Longtemps éloigné des terrains en raison de problèmes au genou, le Camerounais n’a inscrit que cinq buts en 22 apparitions. Il serait néanmoins désormais pleinement opérationnel, selon Sky Germany.

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Du côté de Bild, cette hypothèse est également considérée comme crédible en cas de décision du Bayern de recruter un attaquant cet hiver. Passé par le club bavarois entre 2020 et 2024, Eric-Maxim Choupo-Moting avait inscrit 38 buts en 122 rencontres, malgré un statut de remplaçant durant une grande partie de son aventure munichoise. Sa connaissance du club, son expérience du très haut niveau et l’absence de période d’adaptation constituent autant d’arguments en sa faveur. Le Bayern a d’ailleurs déjà eu recours à ce type d’opération par le passé, notamment avec Claudio Pizarro. Reste désormais à savoir si la direction bavaroise souhaitera concrétiser cette piste. Si aucune décision n’a encore été prise, Choupo-Moting, lui, semble déjà prêt à reprendre du service.