Coupe du Monde 2026 : l’IA connaît déjà le vainqueur de France-Espagne

Pour l’intelligence artificielle d’AVISIA, cette demi-finale de Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne ressemble à une finale avant l’heure. Le modèle accorde un avantage infime aux Bleus avec 52 % de chances de qualification contre 48 % pour la Roja, ce qui en fait l’affiche la plus équilibrée du tournoi. Les indicateurs révèlent une symétrie presque parfaite : les deux sélections affichent des performances collectives très proches, des dynamiques de victoires comparables et des styles capables de se neutraliser mutuellement. L’Espagne conserve un léger ascendant psychologique grâce à ses récents succès face aux Français et à sa remarquable résilience dans les grands rendez-vous, mais la France répond avec des arguments redoutables sur le plan athlétique et individuel.

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La différence se joue finalement sur des détails que l’IA juge décisifs dans un match à élimination directe. Portés par Kylian Mbappé, dont la finition est évaluée à 99, et par une génération offensive capable de créer le danger à tout instant, les Bleus disposent selon le cabinet français AVISIA, qui collabore régulièrement dans nos colonnes, d’une puissance de feu légèrement supérieure à celle de la Roja. La fraîcheur physique française (79 % contre 75 %) pourrait également peser dans la dernière demi-heure d’un duel qui s’annonce étouffant. Autre élément important : en cas de prolongation ou de séance de tirs au but, le modèle donne un avantage structurel net à la France avec un Penalty Power Score de 73 contre 57. Une avance minime sur l’ensemble de la rencontre, mais suffisante pour faire des hommes de Didier Deschamps les très légers favoris d’une confrontation que l’IA considère comme la plus indécise de toute la Coupe du Monde 2026.

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