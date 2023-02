Liga : Getafe arrache le match nul face au Rayo à 10 contre 11

L’équipe surprise de cette saison en Liga, le Rayo Vallecano (7e), se déplaçait sur la pelouse du mal classé Getafe (19e) ce dimanche, dans un derby madrilène. Après 30 premières minutes peu enthousiasmantes entre les deux équipes, le Rayo trouvait la faille dans la défense des locaux après un CSC de Mauro Arambarri (0-1, 38e).Le début de seconde période allait être un tournant dans le scénario de cette rencontre. Après une faute de main d’Ivan Balliu, « El Geta » obtenait un pénalty… complètement raté par Borja Mayoral qui tirait largement au-dessus de la barre transversale (52e). Deux minutes plus tard, l’ancien du FC Barcelone Carles Aleña recevait un deuxième carton jaune synonyme d’exclusion (54e).

Un double coup du sort qui n’allait pas refroidir les ambitions des protégés de Quique Flores, qui égalisaient dans le dernier quart d’heure à après un dégagement totalement manqué et bien anticipé par Enes Ünal (1-1, 78e). En supériorité numérique, les partenaires Oscar Trejo gagnaient un pénalty en forme de balle de match… également manqué par Raul de Tomas (88e). Dans une fin de match à rebondissement, le tableau d’affichage ne changeait finalement plus. Un match nul (1-1) qui empêche donc le Rayo Vallecano (6e) de revenir à la hauteur de l’Atlético de Madrid (4e). De son côté, Getafe enchaîne un sixième match sans victoire et reste à la 19e place.

