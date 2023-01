Tottenham : les nouveaux doutes d’Antonio Conte sur son avenir

La suite après cette publicité

Battu par le rival Arsenal (2-0) le week-end dernier en Premier League, Antonio Conte a subi une nouvelle déconvenue ce jeudi face à Manchester City (4-2), alors que son équipe menait 2-0. Deux revers consécutifs qui écartent désormais les Spurs du Top 4, avant d’affronter leur poursuivant Fulham lundi. Et visiblement, l’idée d’une prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour du côté du technicien italien.

Interrogé après la défaite face à Manchester City, Antonio Conte, qui a perdu en l’espace de quelques mois Gian Piero Ventrone, préparateur physique des Spurs, Sinisa Mihajlovic, un ancien ami, et plus récemment Gianluca Vialli qu’il avait côtoyé à la Juventus de Turin, a émis des doutes sur son avenir :« Bien sûr, sous l’aspect personnel, c’est une saison difficile pour ce qui s’est passé. Cette situation est ma situation personnelle et ce sera alors le moment de prendre la bonne décision pour moi, pour l’avenir, et pour ma famille, mais cette situation n’affecte pas le travail et n’affecte pas l’équipe», a-t-il déclaré. Arrivé sur le banc des Spurs en novembre 2021, Antonio Conte arrive en fin de contrat l’été prochain et a souvent répondu timidement au cours des derniers mois lorsqu’il était question de son avenir à Londres.

