Atlético de Madrid : Julián Álvarez est au fond du trou…

Où jouera Julián Álvarez à l’issue du mercato estival ? Pour l’heure, difficile de le dire mais l’avenir du buteur argentin dans la capitale espagnole semble de plus en plus compromis. Sous contrat jusqu’en juin 2030, le natif de Calchín a, en effet, des envies d’ailleurs et notamment une destination prioritaire : Barcelone. Malheuresement pour lui, la direction de l’Atlético de Madrid n’a, elle, aucune intention de céder son protéger à un concurrent direct dans la course au titre.

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Conscient de la situation, Arsenal - toujours en quête d’un renfort offensif - n’a de son côté pas tardé à s’immiscer dans le dossier et compte bien tirer son épingle du jeu. Réfractaire à l’idée de rejoindre Londres dans un premier temps, l’avant-centre de l’Albiceleste (59 sélections, 15 buts) serait désormais prêt à franchir le pas. Oui mais voilà, en attendant l’offre XXL que les Gunners s’apprêtent à formuler, Álvarez voit lui sa situation s’engluer.

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Julián Álvarez est en dépression !

Conspué lors de son entrée en jeu face à Villarreal le week-end dernier, l’ex-joueur de River Plate et Manchester City vit même cette période de la pire des manières. Ce vendredi matin, Mundo Deportivo affirmait même que le droitier d’1m70 n’avait toujours pas repris l’entraînement avec ses coéquipiers et était d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Séville. Dans le même temps, Miguel Ángel Gil Marín, PDG du club rouge et blanc, a lui avoué que son protégé traversait une étape très compliquée.

«Il est vraiment mal car certaines personnes se sont chargées de le tromper et de le désorienter et je le regrette beaucoup, car je le connais, nous travaillons avec lui depuis un certain temps, c’est quelqu’un de formidable, un grand professionnel et un excellent footballeur, qui est complètement désorienté et traverse actuellement une période très, très difficile, tant sur le plan personnel que professionnel», a notamment confié le dirigeant madrilène.

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Quelques heures plus tard, la COPE a, quant à elle, indiqué que Julian Alvarez avait reçu un certificat du médecin attestant qu’il souffrait d’une dépression. Une information symbolisant l’état psychique actuel du joueur de 26 ans. En souffrance, l’Argentin continue, malgré tout, de véhiculer le même message à son entourage : «seul Barcelone, je veux Barcelone, c’est mon rêve», aurait-il d’ailleurs confié au cours des dernières heures.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Diego Simeone a quant à lui rappelé la position ferme du club. «Je comprends que la plupart des questions porteront sur Julián. Le club a été très clair dans ses explications et sur ce qui va se passer. Je reste déterminé à l’aider pour qu’il joue un rôle important au sein de notre équipe. Il est évident que Julián ne sera pas là demain et que nous devons affronter un adversaire qui vient de remporter ses deux derniers matchs». KO debout, l’Araignée parviendra-t-elle à faire craquer sa direction ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, rien est moins sûr…