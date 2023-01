Real Madrid : Carlo Ancelotti défend Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Cible privilégiée de ses adversaires, Vinicius Jr a été victime d’insultes, dont certaines racistes, de la part de supporters de Valladolid ce week-end. Agacé, le Brésilien s’est emporté sur les réseaux sociaux. « Les racistes continuent d’aller dans les stades et de regarder de près le plus grand club du monde et La Liga continue de ne rien faire… Je vais continuer la tête haute et célébrer mes victoires et celles de Madrid. En fin de compte, c’est MA faute. »

L’international auriverde, qui a pointé du doigt La Liga, a été soutenu par Carlo Ancelotti. En conférence ce presse, l’Italien a confié à son sujet : « je n’ai pas eu de discussion avec Vinicius Jr, c’est très clair. Je ne parle pas d’un sujet qui n’a pas à exister, le racisme et la xénophobie. Ce serait une erreur. C’est un problème de société qui n’a pas à exister. Pour moi, tolérance zéro sur ce sujet ». Le message est clair !

À lire

JT Foot Mercato : le Borussia Dortmund va se faire piller