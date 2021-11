PSG : Mauricio Pochettino et la gestion des gardiens

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas alternent dans les cages du Paris Saint-Germain. Décevant avec la Nazionale, l’ancien gardien de l’AC Milan inquiète en Italie. Donnarumma avait d’ailleurs confié récemment que cela « n'entrave pas mes performances, mais cela me dérange parfois parce que ce n'est pas facile ». Mauricio Pochettino s’est exprimé sur le sujet, dans une interview accordée à L’Équipe.

« Je pense qu'il y a une vision erronée des choses », a-t-il déclaré. « Prenons les gardiens. Quand tu as deux joueurs en qui tu as confiance et qui démontrent chaque jour qu'ils peuvent jouer, ce serait injuste de donner la priorité à l'un des deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où on fera un choix. Mais je voudrais que vous compreniez qu'en tant que coach la facilité serait de dire : celui-ci est numéro 1, celui-là numéro 2. Il faut du courage pour mettre les deux en concurrence, leur faire comprendre qu'ils doivent être prêts quand on fait appel à eux et qu'ils soient performants. Au lieu de dire qu'on a manqué de cran de ne pas désigner un numéro 1 et un numéro 2, je préférerais qu'on souligne le courage du PSG d'avoir pris Donnarumma alors qu'il avait déjà Navas et Rico. »