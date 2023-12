EdF : Didier Deschamps et Guy Stéphan dévoilent leur étonnant rituel

Dans un entretien accordé à BeIn Sports cette semaine, Didier Deschamps s’est longuement confié sur sa carrière de joueur et son aventure à la tête des Bleus, initiée il y a maintenant 11 ans. L’occasion également de se livrer sous d’autres facettes un peu plus méconnues, à l’image de sa relation avec son adjoint historique Guy Stéphan, tout sauf rasante…

La suite après cette publicité

Au cours de cet entretien, les deux hommes se sont amusés au moment de dévoiler la lubie la plus étonnante du sélectionneur des Bleus : «mon rituel le plus étonnant ?», a d’abord questionné Deschamps, avant que son partenaire ne lui emboîte le pas : «il me rase le crâne au premier match de chaque rassemblement», a révélé son aîné de 12 ans. Et DD de conclure : «c’est vrai, je me substitue à sa chère et tendre épouse Fanfan qui ne peut pas le faire. »