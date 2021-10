OM : les Dodgers et le «manque de respect» de Sampaoli envers Steve Mandanda

Titulaire lors des trois premières rencontres de la saison, Steve Mandanda a ensuite pris place sur le banc de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli préférant aligner son nouveau concurrent Pau Lopez. Une situation plus que compliquée à vivre pour le portier tricolore, qui en plus n'a pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour la trêve internationale d'octobre et la Ligue des Nations. Mais le gardien de 36 ans peut compter sur le soutien des Dodgers, l'un des groupes de supporters du club phocéen. Dans un communiqué, ces derniers ont soutenu ce dernier, parlant même de «manque de respect».

«Seul bémol dans un ciel à nouveau bleu, la mise à l’écart de Steve Mandanda, par Sampaoli. Sachant que les seuls critères sont sportifs, comment expliquer cette situation ? Mandanda a toujours été exemplaire, comme joueur, comme équipier et surtout, exemplaire comme capitaine de route. C’est un manque de respect, d’autant qu’aucune explication logique ne vient justifier cette décision. Espérons simplement, que la longue histoire qui le lie à l’OM ne se terminera pas sur une note négative. Il Fenomeno mérite mieux que cette fin dans l’anonymat», peut-on lire.