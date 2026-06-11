Mercato : le Bayern Munich risque de perdre Harry Kane

Ce soir, la Coupe du Monde 2026 va débuter. Pour l’Angleterre, elle commencera mercredi 17 juin face à la Croatie. Une entrée en matière déjà sérieuse pour les Three Lions et Thomas Tuchel, qui compteront sur leur buteur providentiel : Harry Kane. À 32 ans, l’attaquant totalise 79 buts en 114 capes avec son équipe nationale. Il espère augmenter ces chiffres durant le tournoi organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette compétition sera aussi l’occasion pour lui de montrer aux yeux du monde entier qu’il est l’un des meilleurs du monde à son poste tout en marquant des points dans la course au Ballon d’Or 2026.

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Il faut dire que l’ancien joueur de Tottenham a ses chances après une belle année en club. En effet, il a marqué 61 buts en 51 rencontres toutes compétitions confondues (4050 minutes jouées cette saison), dont 44 dans la peau d’un titulaire. À cela, il faut ajouter 7 passes décisives. Au-delà des chiffres, l’avant-centre a apporté son expérience et a su trouver deux acolytes de choix avec Michael Olise et Luis Diaz, qui a rejoint les Bavarois l’été dernier. Précieux pour les pensionnaires de l’Allianz Arena, Kane est un pion essentiel pour Vincent Kompany et les Munichois.

Du rififi entre Kane et le Bayern Munich

Pourtant, tout n’est pas aussi idyllique qu’il n’y paraît. En coulisses, il y a des désaccords entre le capitaine de l’Angleterre et le Bayern Munich assure Kicker. Réputé pour son sérieux, le média allemand explique que «des divergences sont apparues récemment entre le joueur et le club concernant les termes et la durée d’un nouveau contrat». Pour rappel, l’attaquant est sous contrat jusqu’en juin 2027, soit pour encore une année. Il avait une clause lui permettant de s’en aller à l’été 2026, mais elle a expiré il y a quelques semaines. Ce qui n’empêche pas des clubs de frapper à sa porte. Kicker assure que des clubs aux moyens financiers importants suivent de près sa situation. Ces dernières semaines, son nom a été cité au FC Barcelone. Mais les Culés semblent plutôt foncer sur Julian Alvarez (Atlético).

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L’Angleterre ou l’Arabie saoudite sont peut-être les destinations suggérées par Kicker, qui n’en a pas dit plus. Mais le média a précisé que certains clubs espèrent le recruter et que des offres lucratives ne sont pas à exclure pour le buteur. Quoi qu’il en soit, Kane, qui discutait prolongation jusqu’en 2028 ou 2029 il y a encore quelques semaines, en est toujours au même stade. De son côté, le Bayern Munich estime être en position de force puisque le joueur n’a pas activé sa clause cet hiver. Pourtant, il ne reste qu’une année de contrat à Kane, qui semble avoir plus la main que les Allemands à l’heure actuelle. Il pourrait s’en aller libre dans un an ou négocier avec le club de son choix dès janvier 2027.