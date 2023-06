OM : Rongier remercie Tudor

La suite après cette publicité

Le départ d’Igor Tudor n’a pas surpris que les supporters et la direction de l’OM. Les joueurs aussi ne s’attendaient pas à pareille décision, alors que le coach croate disposait encore d’un an de contrat. En conférence de presse, le capitaine Valentin Rongier a fait part de sa surprise et a tenu à remercier son futur ex-entraîneur.

« Je veux remercier le coach, comme le président. J’ai rarement connu des coaches avec autant d’implication. Il a été droit depuis le départ, il a amené de la rigueur dans ce club, encore plus. Il a été impliqué comme tout le monde. On le remercie. Il nous l’a annoncé ce matin, on était surpris. Ce sont les aléas du foot. J’ai vu des coaches passés ici et à Nantes aussi. A nous de nous adapter et au club aussi pour avancer », a-t-il déclaré.

