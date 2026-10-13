Ligue des Champions : Dembélé lance le match contre Manchester City
Un peu plus d’un mois après sa démonstration contre le Slovan Bratislava (6-1), le PSG revient en Ligue des Champions avec une rencontre autrement plus compliquée. Le double champion d’Europe en titre joue sur la pelouse de Manchester City demain soir (21h). Il s’agit déjà d’un premier choc qui «ne sera pas déterminant» comme Ousmane Démbélé le reconnaît lui-même. Il n’empêche, c’est déjà un premier rendez-vous et une occasion de se jauger face à un adversaire qui devrait aller loin dans la compétition.
«C’est un grand match face à une très bonne équipe, un très bon coach. Ça ne sera pas facile demain face à cette équipe. On va bien se préparer. Ce n’est pas un match déterminant, mais on veut gagner. On sait ce qui nous attend», affirme le Ballon d’Or, avant de poursuivre. «Non, on ne va pas lancer de message. On est en octobre, la saison est longue. Vous avez déjà vu quand ça compte réellement. C’est important pour nous de finir dans le top 8 même si les barrages nous ont réussi. En face, c’est une équipe de classe mondiale. On se prépare tranquillement.»
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