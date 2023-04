Rennes dément le départ de Bruno Genesio

L’information a surpris tout le monde ce soir. RMC Sport a en effet annoncé que Bruno Genesio réfléchissait sérieusement à quitter le Stade Rennais à la fin de la saison. Selon le média, le Lyonnais serait même en pleine réflexion sur son avenir tout court. Une information qui a surpris le SRFC qui a réagi sur ses réseaux sociaux pour démentir.

«Très surpris par l’article publié ce jour par RMC sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade Rennais F.C. Par ailleurs, notre coach - prolongé l’été dernier - n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans. En course pour une 6e qualification européenne consécutive, l’ensemble du club se focalise sur son objectif», a indiqué le club breton.

