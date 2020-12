LFP - Mediapro : fin de la conciliation le 18 décembre !

Comme relayé ce jeudi matin, Marc Sénéchal a bien eu l’occasion de s’exprimer à propos du conflit entre la LFP et Mediapro, principal diffuseur du championnat de France (830 M€ d’euros annuels, entre 2020 et 2024), qui n’a à ce jour pas payé ses échéances du 5 octobre et du 5 décembre, soit près de 275 M€. Ce dernier a rapidement indiqué que les négociations étaient à ce jour en cours, mais que les discussions avec Mediapro touchaient à leur fin.

De plus, le conciliateur du tribunal du commerce de Nanterre a indiqué on ne peut plus clairement que si la LFP n’accepte pas les conditions de Mediapro qui seraient d’abandonner le contrat contre la garantie de ne pas être poursuivi, elle serait dès lors dans l’obligation de partir au clash avec le diffuseur qui se mettrait lui en faillite. Un accord qui permettrait à la LFP de négocier un nouveau contrat avec Canal+ , qui attend de son côté que la situation s’éclaircisse. Le patron de la Ligue a également annoncé qu’un nouveau CA pour avoir lieu ce vendredi en cas de nécessité, en sachant que la date officielle de fin de la conciliation est le 18 décembre prochain.